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لبنان
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
01-10-2023
|
13:03
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 89000 و89500 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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