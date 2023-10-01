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لبنان

بعد عملية خطف بقوة السلاح.. الجيش يداهم في المنية

Lebanon 24
01-10-2023 | 13:23
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن دورية من الجيش قامت بتنفيذ مداهمات ظهر اليوم في حي حمدون المنية، وذلك على خلفية خطف المدعو "م.م" من قبل عدد من الاشخاص بقوة السلاح على خلفيات مادية، ليتم اخلاء سبيله لاحقاً بعد ساعات من قبل الخاطفين الذين فرّو وما زالوا متوارين عن الانظار.
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والعمل جار من قبل وحدات الجيش على تعقبهم تمهيداً لتوقيفهم، وقد عرف ان سيارة المدعو "م.م" ما زالت بحوزة الفارين.
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