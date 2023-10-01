توقيف سارق في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت المدعو "م.خ" في منطقة باب الرمل في طرابلس واقتادته الى التحقيق.وتأتي عملية التوقيف نتيجة عملية سرقة منذ يومين ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.ويذكر انه تم اعادة المسروقات الى صاحب العلاقة بعد اتصالات من قبل فاعلين الخير.