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لبنان

في بيروت.. فوج الحرس يوقف مخلين بالأمن

Lebanon 24
01-10-2023 | 13:44
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يواصل فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذاً لقرار محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تسيير دورياته في شوارع العاصمة كافة، على مدار الساعة، حيث اسفرت تلك الدوريات عن توقيف عدد كبير من الدراجات النارية غير القانونية والتي يقودها أشخاص غير لبنانيين ليس بحوزتهم أي اوراق ثبوتية للدراجة، كما تم توقيف دراجات نارية ضبط بحوزة الاشخاص الذين كانوا على متنها كميات من حشيشة الكيف وغيرها من المواد المخدرة. كذلك تم توقيف أشخاص لبنانيين ضبط مع عدد منهم مسدسات حربية دون ترخيص، كما تم توقيف لبناني كان خلال قيادته دراجة نارية قد حاول التهجم على الدورية منتحلاً صفة عسكرية، وقد تم سوقهم جميعاً وتسليمهم مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم".
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