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لبنان

كلاّس: لإعادة العمل بخدمة العلم

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:04
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غرد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس على منصة أكس مطالبا بإعادة العمل بخدمة العلم، معتبراً ان خدمة العلم هي خدمة الوطن…!

وكتب: "أكثر شاباتنا وشبابنا لا يعرفون بعضهم، ولا يتلاقون ولا يتفاعلون..!
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على مسؤوليتي اقترح إعادة العمل ب (خدمةِ الوطن) و(التطوُّع) ولوْ لمدّة شهر واحد..!
خدمةُ الوطن هي خدمةُ المجتمع وليست تجنيدا إجباريا... بلْ مبادرة شبابية إندفاعية…!

أنا خائفٌ أن نستيقظَ على بلدٍ لا مُستقبلَ للشباب فيه.!
وأنا أنرَعِبُ أكثر إنْ أَمسَيْنا على وطنٍ فيه بيوتٌ للراحة والمسنين أكثر ما فيه بيوت للشباب..!
هذه مخاوفي..! 
هذه قناعتي..!
لبنان يستحق…!"
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