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لبنان

رئيس الحكومة يتقبل التعازي بوفاة شقيقته اليوم

Lebanon 24
02-10-2023 | 02:00
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يتقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافراد عائلته التعازي بوفاة شقيقته السيدة نجلاء ميقاتي بدير اليوم الاثنين في قاعة بافيون الواجهة البحرية (البيال سابقاً) من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
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لبنان

تعازي ووفيات

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