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لبنان
رئيس الحكومة يتقبل التعازي بوفاة شقيقته غدا الاثنين
Lebanon 24
01-10-2023
|
14:25
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يتقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافراد عائلته التعازي بوفاة شقيقته السيدة نجلاء ميقاتي بدير غدا الاثنين الواقع في 2 تشرين الاول في بافيون الواجهة البحرية (البيال سابقاً) من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
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