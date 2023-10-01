رئيس الحكومة يتقبل التعازي بوفاة شقيقته غدا الاثنين

يتقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافراد عائلته التعازي بوفاة شقيقته السيدة نجلاء ميقاتي بدير غدا الاثنين الواقع في 2 تشرين الاول في بافيون الواجهة البحرية (البيال سابقاً) من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

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