على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)

عيّنة من النفايات المرميّة على أوتستراد #جونية التي جرفتها الأمطار وتسببت في إقفال قنوات التصريف ودخول المياه الى بعض المحال التجارية والمطاعم على الطريق الساحلية في المدينة.#النظافة_من_الايمان أيها المواطنون.
المنخفض الجوي #الياس مستمر بأمطار غزيرة محلية حتى عصر الثلثاء. pic.twitter.com/LZ9TIqCO7S
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) October 1, 2023
عيّنة من النفايات المرميّة على أوتستراد #جونية التي جرفتها الأمطار وتسببت في إقفال قنوات التصريف ودخول المياه الى بعض المحال التجارية والمطاعم على الطريق الساحلية في المدينة.#النظافة_من_الايمان أيها المواطنون.
المنخفض الجوي #الياس مستمر بأمطار غزيرة محلية حتى عصر الثلثاء. pic.twitter.com/LZ9TIqCO7S
انقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتين في جونية.
عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان. pic.twitter.com/kaDq1KW6Gw
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) October 1, 2023
انقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتين في جونية.
عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان. pic.twitter.com/kaDq1KW6Gw
اوتوستراد شكا الدولي#lebanon24 https://t.co/idwzMF5FD1 pic.twitter.com/LWT0Uo8FLF
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 1, 2023
اوتوستراد شكا الدولي#lebanon24 https://t.co/idwzMF5FD1 pic.twitter.com/LWT0Uo8FLF