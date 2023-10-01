على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)

مع وصول منخفض "الياس" مساء اليوم الى لبنان، عاد مشهد غرق الطرقات وتكرر هذا العام، على الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات، من رفع للنفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي اي فيضان وطوافان للطرقات.

وشهدت عدد من المناطق مساء الاحد، تكوناً لبرك المياه على الطرقات جراء الامطار الغزيرة التي هطلت.

عيّنة من النفايات المرميّة على أوتستراد #جونية التي جرفتها الأمطار وتسببت في إقفال قنوات التصريف ودخول المياه الى بعض المحال التجارية والمطاعم على الطريق الساحلية في المدينة.#النظافة_من_الايمان أيها المواطنون.

المنخفض الجوي #الياس مستمر بأمطار غزيرة محلية حتى عصر الثلثاء. pic.twitter.com/LZ9TIqCO7S — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) October 1, 2023 Advertisement

وعمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب برك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان. وعمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب برك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان.

انقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتين في جونية.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان. pic.twitter.com/kaDq1KW6Gw — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) October 1, 2023



كما تسبب تجمع المياه عند اوتوستراد شكا الدولي بزحمة خانقة للسير. كما تسبب تجمع المياه عند اوتوستراد شكا الدولي بزحمة خانقة للسير.