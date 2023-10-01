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لبنان

على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:30
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مع وصول منخفض "الياس" مساء اليوم الى لبنان، عاد مشهد غرق الطرقات وتكرر هذا العام، على الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات، من رفع للنفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي اي فيضان وطوافان للطرقات.
وشهدت عدد من المناطق مساء الاحد، تكوناً لبرك المياه على الطرقات  جراء الامطار الغزيرة التي هطلت.
 
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وعمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب برك المياه جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان.


كما تسبب تجمع المياه عند اوتوستراد شكا الدولي بزحمة خانقة للسير.
 


وعلّق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر على تكون المياه عند اوتوستراد جونيه وكتب: "ورش وزاره الاشغال العامه والنقل تعمل الان على تعزيلها … لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم… قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الادارات الاخرى وبالاخر ان حصل فيضان ما عندكم الا الاهانات وتقاذف المسؤوليات".

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