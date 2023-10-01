مع غرق الطرقات.. صرخة من وزير الاشغال: "لو سمحتم بنترجاكم"

وصلت العاصفة "الياس" عصر اليوم الأحد الى لبنان، حاملة معها الامطار الغزيرة والرياح، ما ادى الى تكون برك المياه في بعض المناطق واحتجاز الناس على الشوارع في سياراتهم.

وتعليقاً على هذا المشهد، كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "إكس": "برسم الرأي العام،وليحكم على تحمل المسوولية لدى البعض : وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً!".

وأضاف: "الصورة :هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا، والفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من امام المحلات ومن اعلى المنطقه".

برسم الرأي العام،وليحكم على تحمل المسوولية لدى البعض :

وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً !

- الصورة :هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا

-الفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من امام المحلات ومن اعلى المنطقه ! pic.twitter.com/QHOaNUEBVG — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 1, 2023 Advertisement

وتابع في تغريدة أخرى: "ورش وزاره الاشغال العامه والنقل تعمل الان على تعزيلها … لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم… قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الادارات الاخرى وبالاخر ان حصل فيضان ما عندكم الا الاهانات وتقاذف المسؤوليات".