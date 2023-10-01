Advertisement

لبنان

مع غرق الطرقات.. صرخة من وزير الاشغال: "لو سمحتم بنترجاكم"

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1112682-638317936801818931.jpg
Doc-P-1112682-638317936801818931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت العاصفة "الياس" عصر اليوم الأحد الى لبنان، حاملة معها الامطار الغزيرة والرياح، ما ادى الى تكون برك المياه في بعض المناطق واحتجاز الناس على الشوارع في سياراتهم.
 
وتعليقاً على هذا المشهد، كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "إكس": "برسم الرأي العام،وليحكم على تحمل المسوولية لدى البعض : وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً!".
وأضاف: "الصورة :هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا، والفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من امام المحلات ومن اعلى المنطقه".
 
Advertisement
 
 
وتابع في تغريدة أخرى: "ورش وزاره الاشغال العامه والنقل تعمل الان على تعزيلها … لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم… قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الادارات الاخرى وبالاخر ان حصل فيضان ما عندكم الا الاهانات وتقاذف المسؤوليات".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-10-01
17:03 | 2023-10-01
16:55 | 2023-10-01
15:49 | 2023-10-01
15:11 | 2023-10-01
14:54 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24