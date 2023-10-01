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لبنان

وفاة شاب بعد تعرضه لصعقة كهربائية في بيروت

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:54
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الشاب علي عويتي توفي بعد تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة شاتيلا - بيروت.
 
 
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