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لبنان

في طرابلس.. اصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

Lebanon 24
01-10-2023 | 15:11
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نقل الطفل "ع.ح" من سكان ساحة الدفتردار - طرابلس الى مستشفى الاسلامي في طرابلس مصاباً بطلقات نارية في بطنه ويده عن طريق الخطأ.
وقد وصفت حالته بالمستقرة والتحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحادثة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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