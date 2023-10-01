في طرابلس.. اصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

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نقل الطفل "ع.ح" من سكان ساحة الدفتردار - طرابلس الى مستشفى الاسلامي في طرابلس مصاباً بطلقات نارية في بطنه ويده عن طريق الخطأ.وقد وصفت حالته بالمستقرة والتحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحادثة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".