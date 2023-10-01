جدال حاد داخل استديو "وهلق شو" بين الوزيرين عصام شرف الدين وعبدالله بو حبيب والأخير : "خفف حكي "

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شهدت حلقة "وهلق شو" على قناة "الجديد" سجالاً غير مباشر بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير المهجرين عصام شرف الدين على خلفية ملف النزوح وتشكيل لجنة وزارية للذهاب الى سوريا.وطالب بو حبيب من شرف الدين بـ"التخفيف من الحكي"، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف، مشيراً الى انه اذا اراد شرف الدين ان يترأس الوفد الى سوريا فليذهب.واشار بوحبيب الى ان الموقف السوري حول ملف النازحين سمعته من الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ونائبه بان السوريين يستطيعون العودة الى بلدهم حين يريدون، أما الموقف الاوروبي يشدد على ضرورة التغيير السياسي في سوريا قبل العودة الآمنة.وقال: "إذا ذهبت الى دمشق "مش رح شيل الزير من البير" في ملف النازحين، وتم الاتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تاريخاً للقاء، وانا أخذت المبادرة بزيارة سوريا وسأكرر الزيارة وهناك ضغط دولي علينا "حتى ما نعمل شي" في ملف النازحين.شرف الدين رد على كلام بو حبيب بالقول: " لا يعنيني ما يقول هذا الرجل. واقدر عمره. هو لسانه طويل ولا يحترم نفسه وهو خانع ومتواطئ".وحول كلام بوحبيب بأنه لا جدوى من زيارة سوريا، قال شرف الدين: "هلق منشوف".