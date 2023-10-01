الموفد القطري يتحرّك ضمن فترة زمنية محدّدة

أبلغ الموفد القطري القيادات التي التقاها بأنّه يتحرّك ضمن فترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المكَلَّف بها، وسيتحمّل الفرقاء اللبنانيون المعرقلون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من إجراءات من عواصم القرار الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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