Advertisement

لبنان

باسيل واصل حملته على الجيش للتصويب على عون وكسب "الغنائم السياسية"

Lebanon 24
01-10-2023 | 22:08
A-
A+
Doc-P-1112726-638318205392486247.jpeg
Doc-P-1112726-638318205392486247.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حملاته على الجيش وفي خلفيته محاربة خيار انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وكانت آخر هذه الحملات «الجوالة» من القاع في منطقة بعلبك، فقال: «حان الوقت والحقائق تنكشف للمغشوشين بالمظاهر، يلوموننا كيف نصوّب على قيادة الجيش والأجهزة... نعرف أين يوجد التلكؤ والتقاعس، نتكلم على أفراد وقادة متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب»!
Advertisement
وكتبت" النهار": فسرت جهات عدة الهجمات "العشوائية" والمركزة التي طبعت جولتي رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل في منطقتي زحلة وبعلبك الهرمل يومي السبت والأحد الماضيين في اطار السعي الى "تثقيل" الغنائم السياسية المطلوبة. فهو بعدما أراد ارسال رسالة حسن نية الى "حزب الله" من زحلة حصرا بتحذيره المعارضين من الرهانات على هزيمة النظام السوري او الصفقة السعودية الايرانية على حساب الحزب، راح يسدد سهامه الى قائد الجيش من بعلبك تحت شعار التحذير من خطر زحف النازحين. وأشار إلى أن "آلاف النازحين يعبرون الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي"، محذّراً من "خطر وجودي حتمي على لبنان"، مطالباً بـ"اقفال الحدود". واعتبر باسيل أن "أفراداً وضباط وقادة في الجيش متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب"، مشدّداً على أن "لبنان مهدّد بالزوال وشعبه مهدّد بالتهجير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2023-10-01
02:00 | 2023-10-02
01:45 | 2023-10-02
01:45 | 2023-10-02
01:30 | 2023-10-02
01:15 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24