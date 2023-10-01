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لبنان
باسيل واصل حملته على الجيش للتصويب على عون وكسب "الغنائم السياسية"
Lebanon 24
01-10-2023
|
22:08
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واصل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حملاته على الجيش وفي خلفيته محاربة خيار انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وكانت آخر هذه الحملات «الجوالة» من القاع في منطقة بعلبك، فقال: «حان الوقت والحقائق تنكشف للمغشوشين بالمظاهر، يلوموننا كيف نصوّب على قيادة الجيش والأجهزة... نعرف أين يوجد التلكؤ والتقاعس، نتكلم على أفراد وقادة متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب»!
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وكتبت" النهار": فسرت جهات عدة الهجمات "العشوائية" والمركزة التي طبعت جولتي رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل في منطقتي زحلة وبعلبك الهرمل يومي السبت والأحد الماضيين في اطار السعي الى "تثقيل" الغنائم السياسية المطلوبة. فهو بعدما أراد ارسال رسالة حسن نية الى "حزب الله" من زحلة حصرا بتحذيره المعارضين من الرهانات على هزيمة النظام السوري او الصفقة السعودية الايرانية على حساب الحزب، راح يسدد سهامه الى قائد الجيش من بعلبك تحت شعار التحذير من خطر زحف النازحين. وأشار إلى أن "آلاف النازحين يعبرون الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي"، محذّراً من "خطر وجودي حتمي على لبنان"، مطالباً بـ"اقفال الحدود". واعتبر باسيل أن "أفراداً وضباط وقادة في الجيش متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب"، مشدّداً على أن "لبنان مهدّد بالزوال وشعبه مهدّد بالتهجير".
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