بسبب الأمطار.. سلسلة حوادث في طرابلس (صور)

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وأنقذت العناية الالهية السائق من السقوط داخل منحدر فيما لم يُفد عن سقوط اصابات في الارواح والاضرار اتت مادية . وقع حادث سير ليلا على طريق المنار بإتجاه ابي سمراء ـ طرابلس بعدما فقد سائق السيطرة على سيارته الرباعية لتنزلق نتيجة الامطار الغزيرة وترتطم بالرصيف وتستقر على متن الفاصل الاسمنتي، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأنقذت العناية الالهية السائق من السقوط داخل منحدر فيما لم يُفد عن سقوط اصابات في الارواح والاضرار اتت مادية .

كما افيد عن حادث اصطدام دراجة نارية يقودها احد الاشخاص بمستوعب للنفايات خلف محطة مكية طريق الضم والفرز ما ادى الى اصابته.



وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء لتلقي العلاج.



