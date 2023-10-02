كان يحاول سرقة أحد المحال التجارية.. وهذا كان مصيره

تمكن عدد من شبان منطقة الضاحية الجنوبية من القاء القبض على شخص في شارع معوض اثناء محاولته سرقة احد المحال.وتم تسليمه الى القوى الامنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".