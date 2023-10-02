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لبنان

كان يحاول سرقة أحد المحال التجارية.. وهذا كان مصيره

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:46
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تمكن عدد من شبان منطقة الضاحية الجنوبية من القاء القبض على شخص في شارع معوض اثناء محاولته سرقة احد المحال.
وتم تسليمه الى القوى الامنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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الضاحية الجنوبية

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