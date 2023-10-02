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لبنان

جريح في حادث سير في طريق الجديدة

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:49
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها ان عناصر من الدفاع المدني نقلت في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، مصاباً من التابعية السودانية الى مستشفى المقاصد، أصيب جراء اصطدام دراجة نارية بحاوية للنفايات في طريق الجديدة-بيروت.
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طريق الجديدة

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