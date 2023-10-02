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لبنان

ادّعوا انهم من جهاز أمني.. وهذا ما فعلوه في بعلبك

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:50
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اقدم مسلحون ملثمون يستقلون سيارة نيسان سوداء اللون على سرقة المواطن خ.ز بقوة السلاح في حي البساتين في بعلبك، بعدما ادعوا انهم من جهاز امني وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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بعلبك

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