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لبنان

دعوة للأونروا لاستلام المدارس في عين الحلوة

Lebanon 24
02-10-2023 | 01:10
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دعا مسؤول ملف "الأونروا" في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، "إدارة الأونروا لإستلام المدارس التي كان يتواجد بها المسلحين بعد إتمام عملية خروجهم منها والبدء فوراً بإعداد خطة سريعة وعاجلة من أجل صيانة المدارس وإعادة تجهيزها وتحضيرها بهدف البدء بالعام الدراسي الحالي بدون أي تأخير إضافي، ولضمان عدم تأخر الطلبة من الالتحاق بمدارسهم إسوة بباقي المناطق".
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ودعا "جميع القوى الفلسطينية والسياسية لضرورة تحييد المدارس عن الخلافات الداخلية، والعمل على تأمين الأجواء والظروف المناسبة في المخيم ومحيط المدارس، في سبيل ضمان  سير العام الدراسي بشكل سليم حفاظا على مستقبل أبنائنا وشعبنا".
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