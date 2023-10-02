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لبنان
قيادي بارز ممتعض من نائب: لا جدوى منه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-10-2023
|
01:30
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أبدى قيادي بارز إمتعاضه وإستياءه من أداء نائب أرمني من كتلته مؤكداً في مجالسه الخاصة والحزبية أن هذا النائب مستهتر وغير مسؤول ويمضي أوقاته من دون أي جدوى تشريعية أو خدماتية لأهل طائفته او حزبه.
المصدر قال إن القيادة الحزبية ربما أخطأت مرة جديدة في اختياره لهذا المنصب، ولكن هذا الخطأ لن يتكرر.
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وقال "إن خطأ جسيماً آخر إرتكبته القيادة بفصل نائب بقاعي نشيط من الكتلة، وكان الموقف متسرعا".
المصدر: لبنان 24
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