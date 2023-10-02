Advertisement

لبنان

قيادي بارز ممتعض من نائب: لا جدوى منه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1112774-638318323460386695.jpg
Doc-P-1112774-638318323460386695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى قيادي بارز إمتعاضه وإستياءه من أداء نائب أرمني من كتلته مؤكداً في مجالسه الخاصة والحزبية أن هذا النائب مستهتر وغير مسؤول ويمضي أوقاته من دون أي جدوى تشريعية أو خدماتية لأهل طائفته او حزبه.
المصدر قال إن القيادة الحزبية ربما أخطأت مرة جديدة في اختياره لهذا المنصب، ولكن هذا الخطأ لن يتكرر.
Advertisement
وقال "إن خطأ جسيماً آخر إرتكبته القيادة بفصل نائب بقاعي نشيط من الكتلة، وكان الموقف متسرعا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-10-02
06:00 | 2023-10-02
04:30 | 2023-10-02
06:20 | 2023-10-02
06:14 | 2023-10-02
06:09 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24