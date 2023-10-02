سلام: المكوّن السني قادر على تجاوز ما اتّهم به

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "إكس":

هذه الانتخابات (انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى) وانتخابات مفتي المناطق تأكيد على مبدأ تجديد القيادات السنية، وأكبر دليل على أنّ هذا المكوّن السني يعيش حالة تداول على السلطة بطريقة ديمقراطية رصينة وراقية وموثوقة في وقت تشهد البلاد حالة من الفوضى والفراغ، وكل ذلك يُجدّد التأكيد على أنّ المكون السني قادر على تجاوز وتخطي ما اتهم به من حال إحباط وتشرذم، ويؤّكد للجميع في الداخل والخارج على أنّ الطائفة السنية في لبنان شريحة واسعة تُجدّد قيادتها وتعمل باستمرار وفق القوانين على تشريعها ووجودها".