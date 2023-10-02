بعدما تسبب بغرق الطرقات بالمياه.. المنخفض Elias مستمر حتى هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المنخفض Elias القادم من اليونان، دخل الاجواء اللبنانية صباح الاحد وتساقطت امطار متفرّقة اشتدت غزارتها في المناطق الوسطى والشمالية خلال ساعات المساء، فتشكلت السيول والفيضانات في بعض المناطق وارتفع منسوب المياه التي عامت عليها النفايات وتوقفت حركة السير لبعض الوقت بخاصة بين الذوق وجونية وطريق شكا، وشهدت المناطق الجبلية الغربية غزارة في الهطولات وتشكلت السيول على الطرقات جارفة الحجارة والأتربة. هذا وسوف يستمر تساقط الامطار خلال اليوم الاثنين بشكل متفرق مع بعض الانفراجات وتكون احيانا غزيرة الى متوسطة (غير شاملة)، ومن المنتظر ان تعاود نشاطها بين ساعات بعد الظهر والليل مع عواصف رعدية.
اما حصة المناطق الجنوبية والبقاعية فتبقى خفيفة حتى يوم الثلاثاء بحيث ستخترق الامطار غدا المناطق البقاعية الشمالية والوسطى والمناطق الجنوبية.
امّا بالنسبة للسواحل السورية فهي تشهد نسبة عالية من الامطار ستتراوح بين 90 و 150 ملم موزعة بين طرطوس وبانياس واللاذقية والمرتفعات الغربية.
تظهر فعالية المنخفض Elias فوق تركيا بشكل ملحوظ حيث عامت عدة مدن وقرى بالفيضانات التي اخترقت المنازل وجرفت معها السيارات وستشتد في المناطق الشمالية وصولا الى جورجيا.
درجات الحرارة على الساحل 27 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 21 نهاراً و 16 ليلا
على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 14 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 06 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة، تنشط احيانا لتلامس 45 كم في الساعة في الشمال
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة: بين 70%
حالة البحر : مائج
حرارة المياه 30 درجة .