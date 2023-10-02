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لبنان

فقط في لبنان.. محضر الضبط بـ50000 والموقف بـ200000 ليرة

Lebanon 24
02-10-2023 | 03:51
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لاحظ أحد المواطنين الفرق الكبير بين تعرفة الموقف في المطار والتي تبلغ 200000 ليرة لبنانية وبين قيمة محضر الضبط في حال أقدم أحدهم على ركن سيارته عند المدخل الرئيسي للمطار والتي بلغت 50000 ليرة لبنانية. 
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المطار

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