الجيش يشارك في معرض PATHFINDERS 2923 للجامعات

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اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على " فيسبوك"، أن الجيش شارك في معرض Pathfinders 2023 الأول للجامعات للعام ٢٠٢٣ في فندق لو رويال- ضبية. جرى خلاله تعريف طلاب الصفوف الثانوية إلى الكلية الحربية وشروط الانتساب لها، وذلك من قبل ضباط من الكلية.