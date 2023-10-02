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لبنان

وزير الثقافة: خبر بعلبك جرى القاؤه على عواهنه وتيجان اعمدتها ستبقى في السماء

Lebanon 24
02-10-2023 | 04:47
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عقّب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على الخبر الذي نشرته  جريدة "النهار" اليوم في فقرة"اسرار الآلهة" لجهة وجود مخطط إرهابي لتفجير أعمدة قلعة بعلبك، وقال: "لم يكن يصح بمعرض بهاء بعلبك واستقطابها الهائل للسيّاح هذا العام إلقاء مثل هذا الخبر على عواهنه، لكن وبغضّ النظر عن مدى صحّته عن عدمها، يبقى ان اعمدة جوبيتير منارةٌ ورمز حضارة، لا نظير لها على وجه الكوكب ولذا ليس من المستبعد ان تراود اعداءنا فكرة استهدافها بواسطة ادواتهم  الظلامية الجاهلة".
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واضاف: "في جميع الاحوال نطمئن اللبنانيين بأن بعلبك وقلعتها محميّة، ومعمّدة بدماء زكيّة، وستظلّ بهيّةً ابيّة شامخة رغماً عن حقد اعدائنا ونزق ادواتهم، وستبقى اعمدتها كأنها أوتاد منتصبة أسسها ثابتة وتيجانها في السماء وعلى رؤوسها ستتكسر سحائب الشرّ العابرة في منطقتنا، صهيونية كانت أم تكفيرية، لا فرق، فهما وجهان لعملة واحدة يعكسان حقيقة أعداء الإنسانية".

 
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