فجر اليوم... إطلاق نار يستهدف سيارة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار فجر اليوم، على سيارة من نوع "رينو" يملكها ع.ق.م، في شارع الحرية في طرابلس، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.

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