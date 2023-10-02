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لبنان

فجر اليوم... إطلاق نار يستهدف سيارة في طرابلس

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار فجر اليوم، على سيارة من نوع "رينو" يملكها ع.ق.م، في شارع الحرية في طرابلس، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.
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