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لبنان

لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:38
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صدرت عن الامانة العامة لمجلس الوزراء مذكـرة جاء فيها: عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 28 ــــــ 29/10/2023 تاريخ  إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
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