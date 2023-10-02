توقيع خطة التعاون العسكري للعام ٢٠٢٤ بين الجيشين اللبناني والباكستاني في ختام جولة مفاوضات الأركان الثنائية الثانية بين الجيشين في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتطوير قدرات #الجيش_اللبناني في مجالات العديد والتجهيز والتدريب. pic.twitter.com/a11bdQShAQ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 2, 2023 Advertisement

اعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس" انه تم "توقيع خطة التعاون العسكري للعام 2024 بين الجيشين اللبناني والباكستاني في ختام جولة مفاوضات الأركان الثنائية الثانية بين الجيشين في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتطوير قدرات الجيش الليناني في مجالات العديد والتجهيز والتدريب".