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لبنان

وفاة الشيخ سعدون حمية.. والخطيب ينعاه

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:04
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نعى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى اللبنانيين سماحة العلامة الشيخ سعدون حمية عن عمر ناهز 73عاما قضى معظمه في التبليغ، الأحكام الشرعية والدعوة الى الله، فكان رحمه الله مثال العالم الملتزم قضايا الامة وشعبه.
 
ودعا الخطيب "أن يتغمد الله الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه الفسيح من جنانه ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان". 
 
يوارى جثمان الراحل الثرى في بلدته طاريا عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الثلثاء.
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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