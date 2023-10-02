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لبنان

عيتاني وقّع مع بدران مذكرة تفاهم

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:09
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وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام عمر عيتاني والجامعة اللبنانية ممثلة برئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر التعاون في المجالات التدريبية  والثقافية والتطويرية، كما لحظت المذكرة وجوب تسهيل انخراط طلاب الجامعة اللبنانية في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم لمتابعة التدريب ضمن الوحدات الإدارية التابعة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. 
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وقد لفت عيتاني الى "انطلاقة الفكرة من حاجة السوق اللبناني لليد العاملة، وخاصة المرافق الكبيرة كمرفأ بيروت، وفي ظل الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص في المرفأ، فكان التوجه لطلاب الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الأم للبنان، بأن يصار إلي فتح مجال التدريب أمامهم، على ان نطور لاحقاً مجال الاختصاصات التي يفتقر لها لبنان ومؤسساته وبدل ان نستقدم هذه الخبرات من الخارج، قررنا كسر قيود الطابع السلبي وبدل ان نصدر الادمغة الى الخارج ونستقدم اخرى، جرى صياغة هذه المذكرة بالتعاون الكامل مع رئيس الجامعة اللبنانية الاستاذ بدران، آملين ان تخضع المذكرة في وقت لاحق الى التطوير اللازم لتفتح باب فرص العمل".
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