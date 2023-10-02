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لبنان

تُوفي على الفور... رصاصة أصابت الشاب علي في الضاحيّة الجنوبيّة

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب علي الهاشم البالغ من العمر 20 سنة، تُوفي على الفور بعد إصابته برصاصة في رأسه انطلقت من مسدس حربيّ، كان بحوزته عن طريق الخطأ، في حيّ الجامعة الأميركيّة في الضاحية الجنوبيّة.
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