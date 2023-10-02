تُوفي على الفور... رصاصة أصابت الشاب علي في الضاحيّة الجنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب علي الهاشم البالغ من العمر 20 سنة، تُوفي على الفور بعد إصابته برصاصة في رأسه انطلقت من مسدس حربيّ، كان بحوزته عن طريق الخطأ، في حيّ الجامعة الأميركيّة في الضاحية الجنوبيّة.

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