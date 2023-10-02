وفد من "حزب الله" جال في اقليم الخروب مهنئا بالمولد النبوي

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جال وفد من قطاع الجبل في "حزب الله" على شخصيات علمائية وجمعيات في إقليم الخروب، ضمّ، مسؤول القطاع بلال داغر ومسؤول سرايا المقاومة الوطنية في إقليم الخروب وعدد من المشايخ والشخصيات مهنئا بذكرى المولد النبوي الشريف.وشملت الجولة امام مسجد الوحدة والأخوّة في جمعية "التآخي" في بلدة الناعمة – حارة الناعمة الشيخ ماهر مزهر، اللواء علي الحاج، المنسق العام لـ"جبهة العمل الاسلامي" الشيخ زهير الجعيد، امام مسجد برجا الكبير الشيخ جمال بشاشة والشيخ محمد حسين الحاج في بلدة برجا.وزار الوفد رئيس جمعية "المشاريع الخيرية الاسلامية" في صيدا واقليم الخروب الشيخ رويد عماش، وداود العلي في جمعية "سراج الهدى" في بلدة سبلين في حضور أعضاء الجمعية .كما زار رئيس بلدية دلهون المهندس علي ابو علي والشيخ انور الخطيب في بلدة الجية.وتم خلال الجولة تأكيد "اهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والمبادئ القرآنية والوحدة الإسلامية وضرورة مواجهة كل انواع التفرقة والإنحرافات التي يروج لها الغرب وتبعد الناس عن دينهم ونبيهم".وأجمعت الكلمات على دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب شعوب المنطقة في قضاياها المحقة.