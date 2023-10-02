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لبنان
خطفوه على طريق المطار... وأرسلوا فيديو لعائلته!
Lebanon 24
02-10-2023
|
07:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوريّ أيهم الصالح خُطِفَ على طريق المطار، وتلقّت عائلته فيديو لتعذيبه.
"لبنان 24" يتحفظ عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد غير إنسانية.
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