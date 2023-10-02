خطفوه على طريق المطار... وأرسلوا فيديو لعائلته!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوريّ أيهم الصالح خُطِفَ على طريق المطار، وتلقّت عائلته فيديو لتعذيبه.

"لبنان 24" يتحفظ عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد غير إنسانية.