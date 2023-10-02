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لبنان
أسامة سعد استنكر استدعاء القضاء للنقابي كاسترو عبد الله
Lebanon 24
02-10-2023
|
07:27
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استهجن الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد "استدعاء القضاء اللبناني لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله الى التحقيق، بدعوى "التحريض" والمطالبة بحقوق العمال، وذلك بشكوى مقدمة من قبل إحدى الشركات التي قامت بصرف تعسفي لاكثر من 200 عامل دون سداد حقوقهم ودون متابعة علاج المصابين أثناء حوادث العمل وغيرها من التجاوزات."
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واعتبر ان "هذا العمل هو تعدٍ على الحريات النقابية والعمالية وتضييق على العمل النقابي الذي شُرع من قبل الاتفاقيات الدولية"، مشددا على أن "المطالبة بحقوق العمال والدفاع عنهم هي من صلب وأولويات العمل النقابي"، مؤكدا أن "هذا التعدي على العمل النقابي يعتبر وصمة عار في تاريخ القضاء اللبناني الذي أصبح انعكاساً لاهتراء مؤسسات الدولة اللبنانية المنهارة أصلاً."
وأكد سعد وقوفه "الى جانب عبدالله وكل مناضل شريف ومدافع عن حقوق وقضايا العمال والمستخدمين والكادحين، وكل من هُدرت حقوقه ولم يلق أي مساعدة من قبل الدولة اللبنانية، بل على العكس من ذلك كان ضحية للسياسات السيئة للدولة اللبنانية ولفسادها الذي نخر مؤسساتها، ولانهيار الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي فيها، والتي كانت سببا بإلقاء الطبقة العاملة واصحاب الدخل المحدود بهاوية الفقر والعوز". وطالب "مختلف المراجع المحلية والدولية المختصة بحقوق العمال والدفاع عنهم، بمتابعة الموضوع"، كما طالب وزير العمل "بالوقوف عند موضوع الاستدعاء وادانة هذا العمل".
ودعا "الاتحادات والنقابيين والعمال والكادحين وأصحاب الدخل المحدود بالوقوف الى جانب عبدالله ضد هذا الاعتداء الذي اعتبره اعتداءً على كل صاحب حق. "
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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