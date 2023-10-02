بيرم رأس اجتماعا لإطلاق عجلة العمل في الضمان

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ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، اليوم اجتماعا ضم هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، في حضور المدير العام ورئيس مجلس الإدارة واعضاء اللجنة الفنية، وذلك بغيه اطلاق عجلة العمل وتذليل العقبات بجهود الجميع وتعاونهم لما فيه من واجب انعكاس ذلك في تقديمات الضمان للمواطنين والتخفيف عنهم.واستقبل الوزير بيرم اليوم وفدا من منظمةUNDP - فرع لبنان وتحديدا الفريق المهتم بمشروع المعرفة المرتبط بتأمين "الكورسات" المتعلقة بالمهارات المتطورة في مختلف الميادين وبما يحاكي مصالح اصحاب العمل وريادة الاعمال والشباب اللبناني عمالا وطلابا وطالبي اعمال ووظائف.وتم الاتفاق على ان تصبح وزارة العمل شريكا رئيسيا في اطلاق المشروع مع "كوسيرا" المرتبطة بأهم الشركات العالمية وستتم متابعة التواصل لإطلاق قريب يكون ذاته أثر مهم وحاسم في التوأمة بين المهارات وسوق العمل ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.