الحاج حسن عن اكسبو قطر 2023: نأمل أن تكون النتائج إيجابية جداً

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دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى المشاركة الكثيفة في إكسبو قطر 2023.وقال في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "نحن في قطر للمشاركة في الإكسبو والذي نعوّل عليه برعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئاسة مجلس الوزراء القطري ومشاركة فاعلة من الدول العربيّة، ولبنان يشارك فيه من خلال جناح، هي مشاركة واعدة جداً بحيث وضعنا جهدا جبّارا، ولا بد من أن نشكر وزارة الاقتصاد ممثلةً بوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحوّد، والسفارة اللبنانية في قطر على رأسها السفيرة فرح نبيه بري وكل الكادرات الفنيّ’ والسفير القطري في بيروت علي بن حمد المريّ والذي ساعدنا في تحقيق ما نحن عليه اليوم".وتابع وزير الزراعة: "نأمل أن تكون النتائج إيجابية جداً، ونحن نتوسم في أن يكون اكسبو قطر 2023 بوابة عربية عالمية جديدة للبنان".وعن المشاريع اللبنانيّة التي ستطرح داخل الاكسبو، أجاب: "هذا أساس من الأساسيات التي وضعناها في تسويق التكنولوجية الحديثة والفكر اللبناني الزراعي ولو كانت بسيطة ولكن التعميم أساسيّ، وتأمين الأموال حاجة وضرورة لتسويق منتجاتنا التي ننافس بها دول العالم، ونبدأ بقطاع النحل والعسل، وقطاع النبيذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتصدير الفاكهة الجديدة التي بدأنا بزراعتها في لبنان والتي إنتاجيتها عالية جداً".واستطرد الحاج حسن: "سياستنا في لبنان تكمن بتحويل هذه الأزمة التي يعيشها الوطن الى فرصة يمكن من خلالها أن نتساعد مع الشركاء القطريين والخليجيين والعرب لتأمين ما يلزم للقطاع الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام".ورداً على سؤال، كشف عن "خارطة عمل لبنانيّة وطنيّة وضعت لمواكبة اكسبو قطر 2023، وسيشارك فيها الوزارات المختصة المعنية في الملف، كالوزارات التالية: البيئة، السياحة، الشباب والرياضة، والإعلام، وطبعاً الاقتصاد، وستكون مناسبات خلال الـ6 أشهر المقبلة لمشاركة مسؤولين لبنانيين في الجناح اللبناني من هنا في قطر".ودعا الحاج حسن الجالية اللبنانية للمشاركة الكثيفة في فعاليات الإكسبو، شاكرا لها وقوفها الدائم الى جانب مشاريع تضئ صورة لبنان في الخارج، كاشفاً أن الجناح اللبناني سيكون بالقرب من الجناح القطري.