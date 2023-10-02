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لبنان

المكاري: بيروت لا تزال مركزا للإعلام العربي والعالمي

Lebanon 24
02-10-2023 | 07:46
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رحّب وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري بافتتاح مكتب لإذاعة "سبوتنيك" الروسية في بيروت، "ما يدلّ على أن بيروت لا تزال مركزا أساسيا للإعلام العربي والعالمي"، معتبرا ان "هذا الاستثمار الإعلامي في لبنان من شأنه ان يزيد فرص العمل ويساهم في تثبيت الشباب اللبناني في وطنه".
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وفي مداخلة مع "سبوتنيك"، أكد المكاري "العمل على الحفاظ على حرية الإعلام التي تتميّز بها بيروت وتُعتبر ملتقى لجميع الفاعليات الإعلامية والثقافية". وقال: "هذا إرث وتراث صحافي واعلامي كبير جدا يجب الحفاظ عليه وتطويره.

وأشار  الى ان" الإعلام بطبيعة الحال، يعكس الواقع على الأرض من فوضى وتظاهرات وأزمات سياسية ومالية ودستورية لكن وضع الإعلام في لبنان لا يزال مضبوطا"، معتبرا ان "مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعتبر جزءا من وسائل الإعلام".
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