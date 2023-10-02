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لبنان

حالة من الخوف... إطلاق نار والرصاص يتساقط قرب المدارس

Lebanon 24
02-10-2023 | 08:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع صوت إطلاق نار في المناطق المجاورة لصبرا، وسقوط الرصاص الطائش قرب المدراس، أثناء تشييع أحد الأشخاص.
 
وتسود حالة من الخوف بين السكان، وعُلم أنّه تمّ إخراج الطلاب باكراً من عدّة مدارس في عين الرمانة.
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