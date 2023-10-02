وزير الدفاع كلّف العميد الحسيني تسيير أعمال المديرية العامة للإدارة

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أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم القرار رقم (1302/ود) يتعلق بتكليف العميد المهندس هادي الحسيني من المديرية العامة للإدارة بتسيير أعمال المديرية المذكورة لغاية تعيين مدير عام أصيل، وذلك بعد إحالة العميد منير شحاده على التقاعد لبلوغه السن القانونية في 1/10/2023.وقد التقى الوزير سليم العميد الحسيني في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، معربًا عن ثقته به لتسيير شؤون المديرية على أكمل وجه، وزوده بتوجيهاته متمنيًا له التوفيق في مهامه.