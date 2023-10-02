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لبنان

حمية: خطى متسارعة في قطاع النقل وعلينا أن نكون في قلبها

Lebanon 24
02-10-2023 | 08:41
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر  اليوم في الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، حيث كانت "جولة أفق عامة حول أخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي ، ولاسيما على صعيد انجاز الإستحقاق الرئاسي عبر الحوار بين اللبنانيين أنفسهم، وأثره على صعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان ، فضلا عن البحث في  بعض الملفات والقطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وكيفية تفعيل وتعزيز وتطوير التعاون بشأنها مع الجهات المعنية في روسيا" ،وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
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وأشار الوزير حمية إلى أن"  العالم يشهد اليوم تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة، ونشهد معها أيضاً خطى متسارعة على صعيد قطاع النقل ولاسيما البري والبحري منه ، الأمر الذي يحتم علينا في لبنان بأن نكون في قلب هذه الخطوط وليس على هامشها، وذلك يكون من خلال تطوير وتحديث مرافئنا وقطاعات النقل لدينا، وخصوصا في ظل ما يشهده العالم راهناً،  من إعادة رسم لكوريدورات النقل العالمية" ، مشددا على أن "موقع لبنان الجغرافي المتميز لا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار، عبر تكثيف العمل لتجيير هذا الموقع  كعنصر جذب لها " .
بدوره شارك روداكوف  الوزير حمية في نظرته الاستراتيجية تجاه ما يحدث اليوم على صعيد إعادة رسم كوريدورات النقل في العالم ، مؤكدا  أن "هذه الخطوط لابد لها أن تعطى الأهمية المطلوبة، وذلك حفاظا على مصالح الدول من خلالها، ولا سيما في ما يتعلق بروسيا ولبنان على حد سواء". 
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