26
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أمل": حال المراوحة تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر
Lebanon 24
02-10-2023
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاجتماع صدر بيان، هنأ في مستهله اللبنانيين عامة والمسلمين بخاصة، بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا "أن يكون هذا المولد محطة لمراجعة وقائعنا في كل الساحات والدوائر في ما يتعلق بحال الشرذمة والأزمات والحروب التي تعصف في بلاد المسلمين، وأسوء فصولها الإرهاب التكفيري الذي لم يوفر بلدا ولا مكونا، وآخر مخازيه الإجرامية تفجير المسجدين على رؤوس المؤمنين في باكستان".
Advertisement
كما هنأ بمولد "سادس أئمة أهل البيت الإمام جعفر الصادق"، مؤكدا "ذات المعاني في مولد هذا الإمام العظيم الذي أغنى البنيان الحضاري والفقهي والكلامي والتشريعي في عالم الاسلام بعظيم ما أنتج وبالمسار السلوكي والتربوي الذي خطه وما زال دليلا لنا، وللسالكين في خط الالتزام الديني والعقائدي بأن نكون دعاة بغير السنتنا".
ولفت البيان الى "أن حال المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولا إلى تشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية في ظل هذا الوضع. وعلى الجميع أن يعوا ان المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها".
وتطرق البيان الى "الذكرى الخمسين لحرب تشرين المجيدة ولملاحم النصر التي خاضها جيشا مصر وسوريا تكبر الحركة روح التضحية والفداء ومآثر البذل التي قدمها ابطال الجيشين"، وتقدم بالتهاني من "الشقيقتين سوريا ومصر في هذه المناسبة"، مشددا على "وجوب النظر إلى هذه الملحمة الخالدة ليس بإعتبارها عملا عسكريا فقط، بل كانت مشروعا عظيما لإستنهاض الروح العربية التي توحدت من الخليج إلى المحيط خلف مصر وسوريا، وإن البناء على منجزها يجب أن تعاد صياغته على الرغم من كل ما استجد من وقائع معاكسة لروح حرب أوكتوبر- تشرين العظيمة والتمسك بمشروع المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة إسرائيل".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
02:20 | 2023-10-02
02/10/2023 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
00:15 | 2023-10-02
02/10/2023 12:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
14:30 | 2023-10-01
01/10/2023 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-10-02
قائد الجيش.. هكذا سيجمع باسيل وفرنجية!
03:00 | 2023-10-02
هل يتراجع فرنجية عن معركته الرئاسية؟
12:49 | 2023-10-02
إشتباكات ورصاص طائش.. هذا ما جرى في مخيم برج البراجنة
12:48 | 2023-10-02
سماع إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. هذا ما تبيّن
11:58 | 2023-10-02
بعد اقتطاع 100 دولار من بعض الحسابات.. "بنك بيروت" يصدر بياناً وهذا مضمونه
11:45 | 2023-10-02
قائد الجيش استقبل السفير المصري في زيارة وداعية
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 20:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 20:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 20:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24