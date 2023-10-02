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لبنان

قرب أحد المساجد في طرابلس... أطلق النار عليه!

Lebanon 24
02-10-2023 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ر.ن أطلق النار على ع.ش، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، بالقرب من مسجد حمزة في منطقة القبة - طرابلس، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 

ونُقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي.
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