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لبنان
قرب أحد المساجد في طرابلس... أطلق النار عليه!
Lebanon 24
02-10-2023
|
09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ر.ن أطلق النار على ع.ش، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، بالقرب من مسجد حمزة في منطقة القبة - طرابلس، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
ونُقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي.
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إطلاق نار
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