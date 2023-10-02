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لبنان

بلدية الغبيري: متابعة النازحين المسجلين في المدارس

Lebanon 24
02-10-2023 | 10:05
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باشرت بلدية الغبيري في "اطار تطبيق قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية وانطلاقا من قانون البلديات لناحية حفظ النظام العام والسلامة العامة، مراسلة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي لمسح اوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم للشروط القانونية للإقامة على الاراضي اللبنانية.
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وأشارت البلدية في بيان الى "أن تقصير المدارس عن التجاوب سيعرضها للإقفال الموقت الى حين الإلتزام بمضمون القرار".
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