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لبنان

إئتلاف "توتال إنيرجيز" و"إيني" و"قطر للطاقة" يتقدّم بطلبيّ إشتراك للمزايدة على الرقعتين 8 و10

Lebanon 24
02-10-2023 | 10:09
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه - هيئة ادارة قطاع البترول البيان التالي:
عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، 
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تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية.
علماً أن الشركات التي يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية.
 
 
 

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