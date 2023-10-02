Advertisement

لبنان

بو صعب استقبل وفد مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان

Lebanon 24
02-10-2023 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1112933-638318646273179719.jpg
Doc-P-1112933-638318646273179719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اليوم وفدا من منظمة "مجموعة العمل الأميركي من اجل لبنان " برئاسة السفير ادوارد غابرييل الذي اكد "استمرارية دعم ومساعدة لبنان".
Advertisement
 
كما تم استعراض آخر التطورات حول الشغور الرئاسي.

وتطرق البحث أيضا الى موضوع الحدود البرية، إضافة الى المواضيع التي تعيق التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضرورة اقرار القوانين الاصلاحية في سبيل البدء بعملية الاصلاح الانقاذية. وفق بيان مكتب بو صعب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-02
03:00 | 2023-10-02
12:49 | 2023-10-02
12:48 | 2023-10-02
11:58 | 2023-10-02
11:45 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24