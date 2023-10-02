بو صعب استقبل وفد مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اليوم وفدا من منظمة "مجموعة العمل الأميركي من اجل لبنان " برئاسة السفير ادوارد غابرييل الذي اكد "استمرارية دعم ومساعدة لبنان".كما تم استعراض آخر التطورات حول الشغور الرئاسي.وتطرق البحث أيضا الى موضوع الحدود البرية، إضافة الى المواضيع التي تعيق التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضرورة اقرار القوانين الاصلاحية في سبيل البدء بعملية الاصلاح الانقاذية. وفق بيان مكتب بو صعب.