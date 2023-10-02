26
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أرخص أسعار البنزين في العالم.. ما هو ترتيب لبنان؟
Lebanon 24
02-10-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إيران تصدّرت دول العالم من حيث أرخص سعر للبنزين، حيث بلغ سعره 0.029 دولار للتر، حسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس".
وبعد إيران جاءت في المرتبة الثانية ليبيا بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والجزائر رابعا بـ0.335 دولار للتر الواحد.
Advertisement
وجاءت تونس في المرتبة 22 بـ0.795 دولار للتر، فيما حلت المغرب في التصنيف 104 بتسعيرة وصلت إلى 1.509 دولار للتر.
أما لبنان، فاحتل المرتبة 30.
أما روسيا فاحتلت المركز الـ15 بـ0.580 دولار للتر.
وفي قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم، تصدرت هونغ كونغ بـ3.093 دولار للتر، بعدها إيسلندا بسعر وصل إلى 2.335 دولار للتر، وإمارة موناكو بـ2.284 دولار للتر، ثم هولندا بـ2.255 دولار للتر.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد من الدول الرائدة في إنتاج الذهب الأسود، فقد حلت بالمرتبة الـ40 في اللائحة بسعر بلغ 1.083 دولار للتر.
وفي ما يلي لائحة بترتيب الدول بناء على سعر البنزين الأرخص وفقا لبيانات موقع "غلوبال بترول بريس".
لبنان
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
02:20 | 2023-10-02
02/10/2023 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
00:15 | 2023-10-02
02/10/2023 12:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
14:30 | 2023-10-01
01/10/2023 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-10-02
قائد الجيش.. هكذا سيجمع باسيل وفرنجية!
03:00 | 2023-10-02
هل يتراجع فرنجية عن معركته الرئاسية؟
12:49 | 2023-10-02
إشتباكات ورصاص طائش.. هذا ما جرى في مخيم برج البراجنة
12:48 | 2023-10-02
سماع إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. هذا ما تبيّن
11:58 | 2023-10-02
بعد اقتطاع 100 دولار من بعض الحسابات.. "بنك بيروت" يصدر بياناً وهذا مضمونه
11:45 | 2023-10-02
قائد الجيش استقبل السفير المصري في زيارة وداعية
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 20:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 20:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 20:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24