تكليف هادي الحسيني بتسيير أعمال المديرية العامة للإدارة

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أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم "القرار رقم 1302/ود، ويتعلق بتكليف العميد المهندس هادي الحسيني من المديرية العامة للإدارة بتسيير أعمال المديرية المذكورة لغاية تعيين مدير عام أصيل، وذلك بعد إحالة العميد منير شحاده على التقاعد لبلوغه السن القانونية في 1/10/2023".والتقى الوزير سليم، العميد الحسيني في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، معربا عن "ثقته به لتسيير شؤون المديرية على أكمل وجه"، وزوده بتوجيهاته، كما تمنى له التوفيق في مهامه.