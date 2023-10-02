قائد الجيش استقبل السفير المصري في زيارة وداعية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية.كما استقبل رئيس منظمة فرسان مالطا في ألمانيا Prince Erich Von Cobkowicz، يرافقه رئيس المنظمة في لبنان مروان صحناوي.واستقبل أيضا رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل عبد السلام.