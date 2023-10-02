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لبنان

بعد اقتطاع 100 دولار من بعض الحسابات.. "بنك بيروت" يصدر بياناً وهذا مضمونه

Lebanon 24
02-10-2023 | 11:58
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أكّد "بنك بيروت"، في بيان، أنّه سوف يتم إعادة مبلغ الـ100 دولار المقتطع من بعض الحسابات المصرفية لدى البنك، حرصًا منه على المودعين.


وجاء في بيان البنك: "بما أن بنك بيروت كان السباق في حماية المودعين لديه في ظل الازمة التي ضربت لبنان والقطاع المالي من كل الجوانب لاسباب داخلية وخارجية خارجة عن إرادة الجميع، وحيث انه قد تم منذ ايام اقتطاع مبلغ 100 دولار اميركي من بعض الحسابات المصرفية لدى البنك، وبما ان بنك بيروت حريص على المودعين لديه، سوف يتم اعادة المبلغ المقتطع الى الحسابات المعنية".
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