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لبنان

سماع إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسماع صوت اطلاق نار في مخيم عين الحلوة.


وعُلم أن إشكالاً تخلله اطلاق نار وقع بين أحد الاشخاص وسائق سيارة قرب عيادة الاونروا.
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