سماع إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة.. هذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24" بسماع صوت اطلاق نار في مخيم عين الحلوة.





وعُلم أن إشكالاً تخلله اطلاق نار وقع بين أحد الاشخاص وسائق سيارة قرب عيادة الاونروا.

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